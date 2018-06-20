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Житель Псковской области утонул в реке во время отдыха с друзьями

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В Псковской области водолазы вытащили из воды тело утопленника. По предварительным данным, мужчина утонул после посиделок на берегу реки.

Установлено, что 31-летний житель региона с двумя знакомыми распивал спиртное возле водоема. На следующее утро товарищи обнаружили, что мужчины рядом нет. Впоследствии его тело обнаружили водолазы на дне реки Черехи. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Как сообщал портал iz.ru, на Алтае в реке утонула школьница. Она отправилась купаться со своими подругами без разрешения взрослых. Для поиска тела погибшей в село Турочак, рядом с которым произошла трагедия, отправлены спасатели с водолазным оборудованием.

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