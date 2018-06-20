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Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии‍

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Депутаты Госдумы в среду, 20 июня, приняли во втором чтении поправку в Уголовный кодекс России, согласно которой один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Также, согласно документу, нахождение в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии и двум дням в колонии-поселении.

Сейчас срок пребывания засчитывается по правилу «день за день». 

Как уточняет НСН, законопроект устанавливает также норму соответствия для домашнего ареста, который приравняют ко времени в колонии по принципу «два дня за один».

19 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает приоритетное право многодетных родителей брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

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