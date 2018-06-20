Рязанский музей Есенина присоединился к проекту «Бережливое производство»

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Рязанской области присоединился к программе «Бережливое производство». Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

Благодаря реализации проекта музей планирует оптимизировать время работы: в зависимости от времени года будет меняться режим работы, также будет усовершенствован процесс приобретения входных билетов, например, в выходные и праздничные дни будет увеличено количество кассиров, сообщает РИА «7 новостей».

Помимо этого, в рамках реализации проекта планируется расширить обязанности экскурсионного отдела, обновить навигацию на территории музея и организовать показ фильмов о традиционных народных ремеслах и художественных промыслах Рязанской области.