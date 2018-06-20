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Песков рассказал о реакции Путина на игру сборной России

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Президент России Владимир Путин не 19 июня матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Однако он позитивно отреагировал, узнав результаты прошедшей игры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«К сожалению, сам матч он не смотрел. Так получилось, что он как раз летел из Минска в Москву», – рассказал представитель Кремля. 

Песков отметил, что президент узнал об итогах, сойдя с трапа самолета. По его словам, Путин «отреагировал, как и вся наша страна» и «тоже был рад». 

«Это очень дорогая для всех нас победа», – добавил пресс-секретарь главы государства. 

Встреча сборных России и Египта состоялась в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.

На 47-й минуте матча произошел автогол – мяч в собственные ворота забил защитник египетской сборной Ахмед Фатхи. Следующий гол на 59-й минуте забил полузащитник команды РФ Денис Черышев, а спустя две минуты мяч в ворота египтян закатил нападающий российской сборной Артем Дзюба. Единственный гол сборной Египта в ворота россиян реализовал форвард Мохаммед Салах на 73-й минуте.

После этого болельщики сборной России и примкнувшие к ним египтяне устроили массовые гулянья в центре Санкт-Петербурга. Веселье продолжалось до самого утра. 

После этого матча сборная РФ впервые в новейшей истории страны вышла в плей-офф мирового первенства. В плей-офф россияне встретятся с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

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