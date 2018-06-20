Жителям Орла показали проект Красного моста

Жителям Орла представили проектную визуализацию будущего Красного (Мариинского) моста. Соответствующий пост разместил у себя на странице «ВКонтакте» руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Подрядная организация из Санкт-Петербурга разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства Красного моста. На данный момент горожанам представили проектную визуализацию, сообщает InfoOrel.ru.

Стоимость проектных работ составляет более 49 млн рублей. Средства выделены из бюджетов города и области. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Исполнитель должен завершить разработку проекта до 28 ноября 2018 года.