Прямой эфир

Жителям Орла показали проект Красного моста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Орла представили проектную визуализацию будущего Красного (Мариинского) моста. Соответствующий пост разместил у себя на странице «ВКонтакте» руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Подрядная организация из Санкт-Петербурга разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства Красного моста. На данный момент горожанам представили проектную визуализацию, сообщает InfoOrel.ru.

 

Стоимость проектных работ составляет более 49 млн рублей. Средства выделены из бюджетов города и области. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Исполнитель должен завершить разработку проекта до 28 ноября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство нового моста началось в поселке под Уссурийском
Новый мост начали проектировать во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017