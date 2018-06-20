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Камчатский депутат получил повестку в суд из-за приезда на работу на коне

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Фото: youtube.com/Новости Камчатки
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На Камчатке депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский приехал к зданию краевого правительства верхом на коне по кличке Ракета. После этого он получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении. 

«Как только я зашел на заседание, мне тут же вручили повестку. Но я от своего не отступлю», — заявил депутат, добавив, что в следующий раз он прискачет не только на коне, но и с шашкой. 

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Парламентарий отметил, что таким образом он протестует против роста цен на бензин. По его словам, 20 июня депутаты вновь отказались включить данный вопрос в повестку заседания.

«Я сам простой пенсионер, и повышение цен коснется в первую очередь 100 тыс. таких же пенсионеров Камчатки», — цитирует Пучковского ТАСС

31 мая депутат уже требовал организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства. По информации НСН, Пучковский не получает зарплату за работу в краевом парламенте, его доход — лишь пенсия. 

Согласно данным Росстата, в мае рост цен на бензин составил 5,6%, а стоимость литра топлива превысила 40 рублей.

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