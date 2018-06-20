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В США оценили способность России защитить Калининградскую область‍

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Балтийский флот ВМФ России состоит в основном из «старых разваливающихся кораблей», но наличие современных высокоточных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) представляет опасность для американских авианосцев USS классов Nimitz и Gerald R. Ford и новейших истребителей F-35 Lightning II. Об этом заявил автор издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

«Дело в том, что авианосцы типов Nimitz или Ford слишком велики и уязвимы для работы в ограниченном пространстве Балтийского моря», — пояснил он в статье.

Он добавил, что в таких условиях также теряет смысл применение палубной версии истребителя F-35C Lightning II. Наибольшую опасность, по его словам, представляют российские комплексы С-400, «Искандер-М» и «Бастион-П». 

13 июня Минобороны России опубликовало видео учений морской авиации Балтийского флота. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

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