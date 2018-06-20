Новое здание суда за 716 млн рублей появится в Омске

Омский областной суд намерен построить новое здание в центре столицы региона. В нем будет размещаться судебный департамент. Условия торгов появились на портале госзакупок.

Как говорится в описании лота, это будет семиэтажное строение, площадь которого составит 14,4 тыс. кв. м. Максимальная цена контракта — 716,67 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2020 года.

В новом здании будут проводиться судебные заседания. В нем разместят сотрудников аппарата и специалистов управления судебного департамента. Перед центральным входом установят скульптуру «Богиня правосудия — Фемида» высотой более 3 м.

ИА «Город55» уточняет, что сейчас областной суд занимает четыре здания на улицах Тарская, Суворова и Ленина.