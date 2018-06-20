Названа причина ухода Слуцкого с «Первого канала»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий закончил комментировать игры ЧМ-2018 на «Первом канале», так как был вынужден отправиться на тренировочные сборы своего нового клуба «Витесс». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя канала.

«У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним только на те матчи, которые он уже прокомментировал», — сказал собеседник агенства.

19 июня Слуцкий во время трансляции игры между сборными РФ и Египта сообщил, что больше не будет комментировать трансляции матчей на «Первом».

Сам матч закончился победой российской команды со счетом 3:1.