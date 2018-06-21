В своем мире

Художник-любитель из Тайваня Хэнк Ченг уже несколько лет создает миниатюрные — и очень реалистичные — модели улиц японских или тайваньских городов. Чаще всего сюжеты он выбирает, опираясь на собственный жизненный опыт. Воссоздал он даже интерьер собственной комнаты: кропотливо воспроизведенный царящий в ней творческий беспорядок не мог не завоевать симпатии у интернет-пользователей. Впрочем, популярностью пользуются и другие его миниатюры. Посмотреть на некоторые из его творений и увидеть, как вообще строится рабочий процесс в студии художника, можно в галерее портала iz.ru