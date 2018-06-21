В своем мире

Свою первую миниатюрную модель Ченг создал около трех лет назад — это был ресторан, который он частенько посещал во время своей учебы в Японии
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Большинство мелких деталей — включая, например, журналы или мебель, он создает самостоятельно. Но иногда что-то приходится покупать — в том числе модели машин или мотоциклов
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
При создании миниатюр в ход идут самые разные предметы — так, в роли кастрюль художник частенько использует аккуратно нарезанные цилиндрические упаковки от блеска для губ
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Одним из самых больших его творений стала модель собственной комнаты, выполненная в масштабе примерно 1:6
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Художник говорит, что работа над миром «маленьких людей», в который он вдыхает жизнь, помогает ему расслабиться
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Создание миниатюр для Ченга, дизайнера интерьеров по профессии, — всего лишь хобби. Однако это увлечение уже принесло ему десятки тысяч подписчиков в социальных сетях
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
С каждым разом Ченг пытается превзойти себя, создавая всё более и более запутанные миры и наполняя их всё большим количеством предметов, размер которых тоже постоянно уменьшается
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
За работой над миниатюрами он иногда проводит по 12 часов в день, рассказывает художник
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
А это — одна из уличных сцен Тайбэя в исполнении Хэнка Ченга. Со своими работами он уже несколько раз участвовал в международных конкурсах, однако настаивает на том, что главное для него — это сам процесс. И еще — тепло, с которым люди относятся к его творениям
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Впрочем, сам он признается, что местами работа бывает мучительно скучной — но в итоге результат всегда стоит того
Выделить главное
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Художник-любитель из Тайваня Хэнк Ченг уже несколько лет создает миниатюрные — и очень реалистичные — модели улиц японских или тайваньских городов. Чаще всего сюжеты он выбирает, опираясь на собственный жизненный опыт. Воссоздал он даже интерьер собственной комнаты: кропотливо воспроизведенный царящий в ней творческий беспорядок не мог не завоевать симпатии у интернет-пользователей. Впрочем, популярностью пользуются и другие его миниатюры. Посмотреть на некоторые из его творений и увидеть, как вообще строится рабочий процесс в студии художника, можно в галерее портала iz.ru
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