Мужчина пройдет пешком от Иркутска до Владивостока ради похудения

Житель Иркутска решил устроить пешее путешествие до Владивостока, чтобы сбросить вес. Протяженность пути составит практически 4 тыс. км.

По словам Рената Сальманова, он планирует найти работу во Владивостоке и впоследствии туда переехать на постоянное место жительства. Но дорогу из города в город он решил преодолеть пешком, чтобы справиться с лишним весом и закалить силу воли. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Будущий путешественник объясняет, что является инвалидом и не может найти работу в Иркутске. Часть пути он все-таки планирует преодолеть автостопом. Провизию в виде консервов и круп мужчина намерен взять с собой. О пешем пути житель Иркутска собирается рассказывать в социальных сетях.