Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля в Тюмени

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на одной из улиц Тюмени. Столкнулись BMW, Honda, Audi, Toyota и Ford. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Honda. О пострадавших пока не сообщается.

Очевидцы, мнение которых приводит портал «Наш город», утверждают, что сначала произошло столкновение двух иномарок. Водитель одной из них попытался покинуть место ДТП и допустил столкновение еще с тремя машинами.

Позже виновник аварии был задержан и, как рассказали свидетели, с трудом мог стоять на ногах. О результатах освидетельствования его на опьянение пока не сообщается.

Портал сообщает, что в Тюмени с начала года количество аварий с участием пьяных водителей снизилось с 96 до 69 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако увеличилось с 907 до 914 общее количество ДТП.

Портал iz.ru сообщал о том, что 15 июня в Ставрополе произошла массовая авария из-за пьяного пешехода. В ней участвовали пять автомобилей.