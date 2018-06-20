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Дом на одной из улиц Тюмени затопило после дождя

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Обильные дожди, прошедшие на территории Тюмени 18 июня, стали причиной затопления жилого пятиэтажного дома по улице Ратной. Обеспокоенные жильцы рассказывают, что вода струями стекает по стенам и даже с лампочек в квартирах.

На следующий день рано утром жильцы подтопленного дома обратились в управляющую компанию «ГУЖФ». Представитель компании заверил, что сотрудники аварийной службы выехали к месту вызова, но в итоге специалисты так и не появились, сообщает портал «Наш город».

Чтобы остановить льющуюся в квартирах и подъездах воду, жителям пришлось самостоятельно прочистить сливы.

Как рассказала одна из жильцов Ирина, причиной потопа стало то, что стоки, которые отвечают за слив воды с крыши, оказались забиты песком и тряпками. Женщина предположила, что это могли сделать дети, которые могут беспрепятственно попадать на крышу здания, так как замков на дверях чердака нет.

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