Дом на одной из улиц Тюмени затопило после дождя

Обильные дожди, прошедшие на территории Тюмени 18 июня, стали причиной затопления жилого пятиэтажного дома по улице Ратной. Обеспокоенные жильцы рассказывают, что вода струями стекает по стенам и даже с лампочек в квартирах.

На следующий день рано утром жильцы подтопленного дома обратились в управляющую компанию «ГУЖФ». Представитель компании заверил, что сотрудники аварийной службы выехали к месту вызова, но в итоге специалисты так и не появились, сообщает портал «Наш город».

Чтобы остановить льющуюся в квартирах и подъездах воду, жителям пришлось самостоятельно прочистить сливы.

Как рассказала одна из жильцов Ирина, причиной потопа стало то, что стоки, которые отвечают за слив воды с крыши, оказались забиты песком и тряпками. Женщина предположила, что это могли сделать дети, которые могут беспрепятственно попадать на крышу здания, так как замков на дверях чердака нет.