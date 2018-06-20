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Автомобиль загорелся посреди проезжей части в Тюмени

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В Тюмени на проезжей части вспыхнула иномарка. ЧП произошло на улице Воровского накануне. Обошлось без пострадавших.

Как уточняет портал megatyumen.ru, сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 16:20. Уже через несколько минут пожарные были на месте происшествия.

Автомобиль получил серьезные повреждения. В данный момент устанавливается сумма ущерба. Пока не было информации о том, что стало причиной возгорания.

Отметим, что это уже второе подобное ЧП в Тюмени за последние несколько дней. В понедельник также на проезжей части загорелся автомобиль ВАЗ-21140. По уточненным данным, причиной пожара стала вспышка паров бензина.

Портал iz.ru сообщал о том, что в США ведется расследование происшествия с автомобилем Tesla — он неожиданно загорелся во время движения в штате Калифорния.

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