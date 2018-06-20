Столетний якорь нашли водолазы на дне Байкала

В Бурятии водолазы нашли на дне Байкала раритетный якорь. Находке около 100 лет.

Учебно-тренировочные сборы проводились возле порта Танхой в Кабанском районе. Участники обнаружили на дне Байкала ряд исторических предметов. В частности, водолазы нашли паровозный «башмак», ручную дрель, а также столетний якорь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Все раритетные предметы были подняты со дна озера и переданы в музей паромной переправы.

Как сообщал портал iz.ru, археологи, ведущие раскопки возле железнодорожной части Крымского моста, обнаружили расписную керамику IV века до н.э.