Аэропорт Орла предложили переоборудовать в гоночную трассу

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков предложил переоборудовать недействующий аэропорт Орел-Южный под гоночную трассу. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На данный момент власти Орловской области приступили к разработке проектно-сметной документации по поручению Андрея Клычкова. Глава области предложил переоборудовать территорию нефункционирующего аэропорта Орла под профессиональную гоночную трассу, сообщает ИА «Абирег».

Аэропорт Орел-Южный находится в плохом состоянии достаточно давно. Вся основная инфраструктура гавани разрушена, взлетно-посадочная полоса заросла травой, а общая территория замусорена.

В феврале Андрей Клычков сообщал о намерении возродить аэропорт. Потенциальные инвесторы были заинтересованы в создании грузового хаба с таможенным терминалом.