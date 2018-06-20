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Частного детектива в Севастополе будут судить за телефонную прослушку

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В Севастополе следственные органы завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении частного детектива. Мужчина нарушил тайну телефонных переговоров.

По данным следствия, местный житель решил проверить верность супруги с привлечением частного детектива. Сыщик за 30 тыс. рублей был готов предоставить детализацию звонков и SMS-сообщений. Подозреваемый раздобыл сведения о телефонных переговорах женщины и предоставил их своему нанимателю. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Нарушение было выявлено сотрудниками ФСБ. Тогда же выяснилось, что у частного детектива нет лицензии на оказание услуг сыска. Расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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