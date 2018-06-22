Завтра в Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников школ «Алые паруса». В этом году он сам отмечает 50-летие. Поздравляю его организаторов, вдохновителей и всех причастных к этому событию с таким серьезным юбилеем.

С момента возрождения «Алых парусов» в 2005 году мероприятие сильно изменилось. С каждым годом мы видим всё более и более красочные представления. А главное — «Алые паруса» сейчас единственный в мире праздник выпускников такого масштаба. Очень символично, что в путь во взрослую жизнь выпускники отправляются именно с берегов красавицы Невы, где Александр Грин написал свое знаменитое произведение «Алые паруса».

В концерте на Дворцовой площади приму участие и я — буду рада поздравить ребят со сцены и порадовать их своим выступлением. Я исполню несколько песен как из моего основного репертуара (хиты, которые уже стали моими визитными карточками, — их меня всегда просят исполнять на всех мероприятиях), так и недавно вышедшие треки. Не хочу заранее раскрывать все секреты — пусть это будет маленький сюрприз. Скажу лишь, что режиссером концертной программы в этом году является Алексей Голубев, высочайший профессионал своего дела, поэтому зрителей ждет красивейшее шоу.

О чем мои песни? Конечно, о любви, как и все мое творчество. Любовь нас окрыляет, оберегает, делает красивее и чище, помогает не сдаваться в сложных ситуациях. Где, как не на празднике выпускников, многие из которых уже влюблены, а другим еще предстоит найти свою вторую половинку, напомнить о главном, самом прекрасном и светлом чувстве...

Уверена, концерт подарит слушателям море радости. Хочется, чтобы в этот день царили только лучшие мысли и эмоции, чтобы ребята зарядились энергией и вдохновением. У них был сложный год — позади сдача ЕГЭ, множество переживаний, впереди — вступительные экзамены в вузы, и тем более важно достойно отпраздновать окончание школы, под «Алыми парусами» двинуться дальше.

Для меня участие в этом празднике символично. Так сложилось, что собственного полноценного выпускного у меня не было. В Лондоне, где я заканчивала школу, нет традиции отмечать это событие, как правило, празднуют уже после окончания университета. К тому же, моя популярность пришлась как раз на выпускной год. Я уже активно работала, гастролировала, давала концерты. И в день своего выпускного была среди тех, кто поздравлял школьников с большой сцены и дарил им праздник. В общем, можно сказать, что свой выпускной я провела на сцене. И вот я снова выхожу на сцену в этот день...

Это большая радость — разделить праздник с выпускниками 2018 года и обратиться к ним с напутствием. И к тем, кто завтра придет на Дворцовую площадь, и к тем, кто не сможет встать под «Алые паруса», но прочитает эти строки.

Дорогие ребята! Вы стоите в буквальном смысле на пороге новой жизни. Позади 11 лет учебы в школе. Что-то удалось, что-то не совсем, чего-то вы уже достигли, о чем-то, уверена, ещё мечтаете. Каким будет ваше будущее, зависит теперь только от вас самих. В добрый час, выпускник-2018. Пусть всё загаданное под «Алыми парусами» обязательно исполнится. Попутного ветра удачи и успеха!

Автор — певица, телеведущая, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции