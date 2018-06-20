Россия заявила о готовности нормализовать отношения с США

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о том, что Россия готова к восстановлению диалога к Соединенными Штатами, пишет «Интерфакс». Совместной работы и сфер интересов, как подчеркнул замглавы МИДа на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), у двух стран много.

«Мы, еще раз хочу это подчеркнуть, что мы со своей стороны готовы к восстановлению нормального диалога с США и совместной работы в сферах общего интереса, которых очень много, — сказал Грушко. — Однако одолжений мы не просим и просить не будем. Чем быстрее в Вашингтоне поймут, что взаимодействие наших стран отвечает обоюдным интересам, тем будет лучше для всех».

Выступая на конференции, замминистра также выразил обеспокоенность расширением НАТО на восток и юго-восток Европы. Как сказал Грушко, этот фактор способен дестабилизировать ситуацию в отдельных странах.

«НАТО продолжает активно продвигаться на восток и юго-восток Европы. Мы видим уже на этой неделе, как такие геополитические планы могут серьезно дестабилизировать ситуацию в отдельных странах», — приводит слова заместителя министра ТАСС.

АЕБ является основным представительством иностранных инвесторов в РФ, в нее входят крупные международные корпорации, предприятия среднего и малого бизнеса стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других стран мира. Всего это более 500 компаний, которые работают на территории страны.