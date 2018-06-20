Главу новгородского Роспотребнадзора задержали за взятку стоматологическими услугами

Главу управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского задержали по подозрению в получении взятки почти на 500 тыс. рублей стоматологическими услугами. Об этом информирует Следственный комитет РФ.

«Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей», — говорится в сообщении СКР в мессенджере «Там-Там».

Как установили следователи, представитель Роспотребнадзора получил взятку от директора ООО «Белгранкорм» в 2018 году. За общее покровительство и попустительство по службе Росоловский получил лечение, которое было оплачено из средств компании.

Сотрудники правоохранительных органов задержали обоих фигурантов дела. Чиновнику вменяется в вину преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а гендиректора ООО «Белгранкорм» обвиняют в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Ранее генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить неприкосновенности депутата Вадима Белоусова. Таким образом, в отношении парламентария могут возбудить уголовное дело о коррупции по факту вывода денег со счетов ЗАО «Южуралавтобан».