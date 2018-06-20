СМИ узнали о советах Трампа своей дочери «сделать грудь»

Президент США Дональд Трамп уговаривал свою дочь Иванку вставить в грудь силиконовые импланты, когда та была еще подростком. Такие сведения британская газета Daily Mail почерпнула из книги Born Trump: Inside America's First Family Эмилии Джейн Фокс.

По мнению Трампа, новая грудь помогла бы его дочери построить успешную модельную карьеру.

«Дональд хотел этого для нее очень сильно. Он заявил дочери, что импланты в груди могут помочь ей», — пишет Фокс на страницах своей книги.

По словам автора, американский лидер уступил лишь тогда, когда его сестра Мэриэнн позвонила ему и убедила, что это погубит девушку.