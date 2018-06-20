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СМИ узнали о советах Трампа своей дочери «сделать грудь»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп уговаривал свою дочь Иванку вставить в грудь силиконовые импланты, когда та была еще подростком. Такие сведения британская газета Daily Mail почерпнула из книги Born Trump: Inside America's First Family Эмилии Джейн Фокс.

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По мнению Трампа, новая грудь помогла бы его дочери построить успешную модельную карьеру. 

«Дональд хотел этого для нее очень сильно. Он заявил дочери, что импланты в груди могут помочь ей», — пишет Фокс на страницах своей книги.

По словам автора, американский лидер уступил лишь тогда, когда его сестра Мэриэнн позвонила ему и убедила, что это погубит девушку. 

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