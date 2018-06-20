Нетаньяху поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека‍

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку решению США отказаться от участия в Совете ООН по правам человека (СПЧ) и обвинил организацию в проявлении враждебности к еврейскому государству. Об этом премьер написал в Twitter.

«Вместо того чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле», — подчеркнул Нетаньяху, отметив, что его страна является единственным примером подлинной демократии на Ближнем Востоке.

Кроме того, премьер Израиля заявил, что СПЧ предал свою миссию по защите прав человека и за годы работы проявил себя как враждебная, антиизраильская организация. Вместе с тем Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и американского постпреда при ООН Никки Хейли за «мужественное решение действовать против лицемерия и лжи».

Выход США из СПЧ также приветствовал постпред Израиля при Всемирной организации Дани Данон. Он отметил, что Вашингтон таким образом подтвердил свою приверженность правде и справедливости, а также недопустимости слепой ненависти к Израилю в международных институтах. «Совет по правам человека долгое время был противником тех, кого действительно заботит ситуация с правами человека по всему миру», — заключил Данон в своем письменном заявлении.

Лидер в продвижении прав человека

19 июня постпред США при ООН Никки Хейли заявила в ходе пресс-конференции, что Вашингтон выходит из состава Совета ООН по правам человека. Действия властей Хейли объяснила тем, что приверженность Соединенных Штатов соблюдению прав человека не позволяет быть «частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку». Вместе с тем постпред допустила возможность возвращения США в СПЧ при условии реформирования организации.

Кроме того, госсекретарь Майкл Помпео назвал Соединенные Штаты лидером в продвижении прав человека и обвинил СПЧ в приписывании странам нарушений, которых они не совершали, а также сокрытии нарушений других государств. «Совет провалился в заявленных целях. В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла», — заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

Осуждение правозащитников

Сожаление в связи с решением США о выходе из СПЧ выразили представители многих международных организаций. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что председатель Всемирной организации Антониу Гутерриш хотел бы продолжения членства Вашингтона в Совете по правам человека. «Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», — подчеркнул представитель организации.

Помимо этого, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот обратил внимание, что для США становится первоочередным приоритетом защита Израиля от критики, и подчеркнул, что решение Вашингтона стало «печальным свидетельством однобокой политики страны в области прав человека».