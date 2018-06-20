Прямой эфир

Пресса КНДР впервые рассказала о поездке Ким Чен Ына до его возвращения

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые опубликовало сообщение о визите главы КНДР Ким Чен Ына в Пекин в день его визита, а не после поездки. Об этом пишет Kyodo.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

Агентство отмечает, что официальные северокорейские СМИ обычно выпускают материалы о поездках Ким Чен Ына уже после его возвращения в КНДР и этот случай стал исключительным.

Сейчас лидер Северной Кореи находится в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи китайский лидер заявил, что Пекин неизменно поддерживает Пхеньян вне зависимости от ситуации в международной политике, а также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и стабильному развитию двусторонних отношений.

Ким Чен Ын пробудет в Пекине до 20 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рассказали о содержании письма Ким Чен Ына Путину
Трамп не выполнил обещание позвонить в Северную Корею в День отца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017