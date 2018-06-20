Пресса КНДР впервые рассказала о поездке Ким Чен Ына до его возвращения

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) впервые опубликовало сообщение о визите главы КНДР Ким Чен Ына в Пекин в день его визита, а не после поездки. Об этом пишет Kyodo.

Агентство отмечает, что официальные северокорейские СМИ обычно выпускают материалы о поездках Ким Чен Ына уже после его возвращения в КНДР и этот случай стал исключительным.

Сейчас лидер Северной Кореи находится в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи китайский лидер заявил, что Пекин неизменно поддерживает Пхеньян вне зависимости от ситуации в международной политике, а также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и стабильному развитию двусторонних отношений.

Ким Чен Ын пробудет в Пекине до 20 июня.