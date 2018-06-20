Три жителя Приморья избили и ограбили группу полицейских

Трое жителей города Партизанская в Приморском крае ограбили полицейского, а затем избили приехавших ему на подмогу сотрудников правоохранительных органах. Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемые в ближайшее время предстанут перед судом.

По версии следствия, инцидент произошел в начале декабря 2017 года. Трое нетрезвых молодых людей проигнорировали законные требования полицейского и начали его избивать. Кроме того, один из обвиняемых похитил из куртки стража порядка мобильный телефон, а другой украл из его служебного автомобиля портфель и электрошокер.

«Вызвав подмогу, сотрудники полиции начали задерживать злоумышленников. В ходе задержания полицейским были причинены многочисленные телесные повреждения, которые повлекли причинение вреда здоровью средней тяжести», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников, в отношении нарушителей порядка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

19 июня в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в следователя, который пришел к нему в квартиру проводить обыск, а затем забаррикадировался в жилище. В конечном итоге полицейским удалось задержать стрелка.