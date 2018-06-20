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В Тихом океане спасли экипаж затонувшего судна

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Фото: Global Look Press/Andrew Mccaren
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Японское рыболовецкое судно потерпело бедствие в Тихом океане к востоку от побережья Японии. Все члены экипажа были спасены.

Как передает телеканал NHK, на борту тонущего судна находились 12 моряков. Восемь из них спасла находившаяся поблизости шхуна, а остальные 10 членов экипажа покинули судно на спасательной лодке, после чего они смогли пересесть на другое судно.

Занимавшееся промыслом примерно в 850 км от японской префектуры Мияги судно затонуло в ночь на среду. По предварительным данным, причиной бедствия стала пробоина в левом борту.

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