В Тихом океане спасли экипаж затонувшего судна

Японское рыболовецкое судно потерпело бедствие в Тихом океане к востоку от побережья Японии. Все члены экипажа были спасены.

Как передает телеканал NHK, на борту тонущего судна находились 12 моряков. Восемь из них спасла находившаяся поблизости шхуна, а остальные 10 членов экипажа покинули судно на спасательной лодке, после чего они смогли пересесть на другое судно.

Занимавшееся промыслом примерно в 850 км от японской префектуры Мияги судно затонуло в ночь на среду. По предварительным данным, причиной бедствия стала пробоина в левом борту.