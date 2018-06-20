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Голосовой помощник от Amazon появится в номерах отелей Marriott

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
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Компания Amazon и гостиничная сеть Marriott договорились о тестировании специальной версии голосового помощника Alexa for Hospitality в номерах некоторых отелей сети.

Комнаты укомплектуют специальной колонкой, с помощью голосовых команд можно будет заказать различные гостиничные сервисы, а также управлять электроприборами, пишет Reuters.

Кроме того, Marriott протестирует голосового помощника Siri от американской компании Apple. После теста сеть отелей выберет наиболее подходящего помощника и внедрит его в свои гостиничные номера.

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