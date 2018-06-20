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B Beликoбpитaнии начался отборочный тур ЧМ по cбopкe кубикa Pубикa

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В Лондоне стартовал отборочный квалификационный турнир чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика. В этом туре будут выбраны сильнейшие английские спидкуберы, которые в сентябре отправятся на чемпионат мира Red Bull Rubik's Cube в Бостон (США). 

В марте 2018 года похожие соревнования прошли в российской столице. Четверо сильнейших также отправятся в США для участия в чемпионате. Самым быстрым среди россиян оказался 19-летний Дмитрий Добряков из Санкт-Петербурга, сумевший собрать кубик Рубика за 7,962 с.

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