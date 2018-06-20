Росстандарт пропишет норму парковочных мест у стадионов и концертных залов

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал «Известиям», что в России регламентируют количество мест на стоянках у стадионов и концертных залов.

Согласно проекту предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в этом году, такие парковки должны вмещать количество машин, равное 15–20% зрительских мест.

По мнению разработчиков, это поможет уменьшить пробки, так как сейчас четких нормативов нет вообще, и автомобилистам приходится долго искать, где припарковаться. Сейчас единых регламентирующих стандартов нет.

Подробнее — в материале «Известий»:

Стадионам и концертным залам пропишут норму парковочных мест