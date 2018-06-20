Прямой эфир

Россельхознадзор рассказал о жалобах при перевозке животных в самолетах

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор направил письмо Минтрансу, в котором указал на жалобы пассажиров авиакомпаний, которые неправомерно запрашивают ветеринарные сопроводительные документы при перевозке домашних животных внутри страны.

В связи с этим замглавы Россельхознадзора Константин Савенков обратился к Минтрансу с просьбой «проинформировать авиакомпании о порядке ввоза/вывоза/перемещения животных и птиц авиатранспортом по территории России для урегулирования указанного вопроса» («Известия» ознакомились с документом).

Согласно ветеринарным правилам, по России можно перевозить домашних, служебных и декоративных животных без справок. Исключение составляют случаи, когда зверь едет на выставку или связан с предпринимательской деятельностью владельца.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россельхознадзор вступился за животных-путешественников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безналоговый перелет
Правительство предложило обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе
Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017