Россельхознадзор рассказал о жалобах при перевозке животных в самолетах

Россельхознадзор направил письмо Минтрансу, в котором указал на жалобы пассажиров авиакомпаний, которые неправомерно запрашивают ветеринарные сопроводительные документы при перевозке домашних животных внутри страны.

В связи с этим замглавы Россельхознадзора Константин Савенков обратился к Минтрансу с просьбой «проинформировать авиакомпании о порядке ввоза/вывоза/перемещения животных и птиц авиатранспортом по территории России для урегулирования указанного вопроса» («Известия» ознакомились с документом).

Согласно ветеринарным правилам, по России можно перевозить домашних, служебных и декоративных животных без справок. Исключение составляют случаи, когда зверь едет на выставку или связан с предпринимательской деятельностью владельца.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россельхознадзор вступился за животных-путешественников