Армия Израиля сообщила о ракетной атаке из сектора Газа

Радикалы запустили не менее пяти ракет по Израилю с территории сектора Газа, передает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Были зафиксированы пять запусков ракет из сектора Газа по израильской территории», — говорится в сообщении израильской армии.

Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся с новой силой из-за открытия в Иерусалиме посольства США. Тогда на границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые закончились столкновениями между палестинцами и израильскими военными.

Очередной виток конфликта произошел в конце мая. Израильская авиация атаковала 35 объектов военных группировок сектора Газа в ответ на массированные палестинские обстрелы. Свои действия военные назвали самыми масштабными за последние четыре года.

По данным ООН, число жертв беспорядков среди палестинцев перевало за 100 человек. Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии.