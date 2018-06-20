Путин и Лукашенко приняли участие в заседании ВГС Союзного государства

Президент России Владимир Путин посетил Минск. В рамках визита российский лидер принял участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе переговоров президент заявил, что Москва заинтересована в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.

Также российский лидер отметил важную роль Белоруссии в поставках российского газа в Европу. Он также напомнил о планах Москвы инвестировать около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода Ямал–Европа до 2020 года. Россия также планирует вложить $1 млрд в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.