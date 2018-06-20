Эксперты рассказали о проблемных активах банков на 500 млрд рублей

Российским банкам в 2018–2019 годах нужно досоздать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Проблемные активы распределены по всей банковской системе, но большая их часть сконцентрирована в учреждениях из топ-50, пояснила заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

«Речь идет как о кредитах компаниям с неустойчивым финансовым положением, так и о займах структурам, прямо или косвенно связанным с акционерами», — сказала аналитик «Известиям».

По мнению экспертов, поддержку банкам может оказать государство, так как акционеры будут делать это неохотно из-за снижения инвестиционного интереса к банковскому сектору.

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Банкам нужно создать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей