Эксперты рассказали о проблемных активах банков на 500 млрд рублей
Российским банкам в 2018–2019 годах нужно досоздать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Проблемные активы распределены по всей банковской системе, но большая их часть сконцентрирована в учреждениях из топ-50, пояснила заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.
«Речь идет как о кредитах компаниям с неустойчивым финансовым положением, так и о займах структурам, прямо или косвенно связанным с акционерами», — сказала аналитик «Известиям».
По мнению экспертов, поддержку банкам может оказать государство, так как акционеры будут делать это неохотно из-за снижения инвестиционного интереса к банковскому сектору.
Подробнее — в материале «Известий»:
Банкам нужно создать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей