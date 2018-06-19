Станции столичного метро «Университет» и «Воробьевы горы» снова открыты
Станции Московского метрополитена «Университет» и «Воробьевы горы» снова работают в обычном режиме.
О том, что поезда на данных станциях столичной подземки снова останавливаются, представители сообщили на официальной странице в социальной сети Twitter.
Поезда не останавливались в связи с тем, что рядом со станциями находится фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года, где проходят трансляции матчей. Она вмещает около 25 тыс. человек.
В фан-зоне на Воробьевых горах 19 июня собралось более 60 тыс. человек. В настоящий момент там транслируется матч Россия–Египет. Сотрудникам Росгвардии даже пришлось ограничить проход зрителей.
Ранее стало известно, что матч открытия чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия посмотрели более 18 млн зрителей только в РФ. Тогда встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.