Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

Россия не планирует вводить пошлины на лекарства из США. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ответные меры будут приняты в отношении американской строительно-дорожной техники и некоторых других товаров. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в первую очередь пошлины введут на те товары, которые импортируются из США в больших объемах. В то же время, уточнил Орешкин, они не должны повредить российским гражданам. Кроме того, принятые меры не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.

В список основных товаров, импортируемых из США входят транспортные средства, оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары. Большая часть, 68,9%, приходится на машины оборудование и транспортные средства. На втором месте химическая продукция и каучук. Их доля составляет 18,7%.

Данные меры стали ответом на действия американских властей. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, это может стимулировать импортозамещение.

Министр торговли США Уилбур Росс 31 мая объявил о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также из Канады и Мексики.

Западные СМИ уже назвали этот шаг «самой агрессивной торговой акцией» со стороны американского президента Дональда Трампа.

В начале марта Трамп объявил о введении ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Позднее Соединенные Штаты отложили введение сборов до 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики. По словам американского лидера, эта мера нацелена на поддержку производителей в США.

В ЕС раскритиковали решение Трампа и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры США во Всемирной торговой организации. В Международном валютном фонде, в свою очередь, отметили, что подобная политика Вашингтона может иметь серьезные последствия для глобальной экономики.