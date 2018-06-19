Прямой эфир

Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не планирует вводить пошлины на лекарства из США. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ответные меры будут приняты в отношении американской строительно-дорожной техники и некоторых других товаров. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Брюссель потребовал от Вашингтона отказаться от угроз
Евросоюз однозначно отреагировал на возможное введение пошлин при ввозе металлов в США

Отмечается, что в первую очередь пошлины введут на те товары, которые импортируются из США в больших объемах. В то же время, уточнил Орешкин, они не должны повредить российским гражданам. Кроме того, принятые меры не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.

В список основных товаров, импортируемых из США входят транспортные средства, оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары. Большая часть, 68,9%, приходится на машины оборудование и транспортные средства. На втором месте химическая продукция и каучук. Их доля составляет 18,7%.

Данные меры стали ответом на действия американских властей. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, это может стимулировать импортозамещение.

Министр торговли США Уилбур Росс 31 мая объявил о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также из Канады и Мексики.

Западные СМИ уже назвали этот шаг «самой агрессивной торговой акцией» со стороны американского президента Дональда Трампа.

В начале марта Трамп объявил о введении ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Позднее Соединенные Штаты отложили введение сборов до 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики. По словам американского лидера, эта мера нацелена на поддержку производителей в США.

В ЕС раскритиковали решение Трампа и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры США во Всемирной торговой организации. В Международном валютном фонде, в свою очередь, отметили, что подобная политика Вашингтона может иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай указал на вред от торговой войны с США для всего мира
Трамп поручил составить список китайских товаров для введения пошлин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017