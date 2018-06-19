В ФАС сообщили о снижении цен на бензин

Цены на бензин в России снижались в течение второй недели июня, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке», — рассказал Голомолзин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он отметил, что ФАС и Минэнерго ведут ежедневный мониторинг цен, отмечает «РИА Новости».

Из-за резкого скачка цен на бензин в мае текущего года ФАС разработала проект для стабилизации тарифов и объемов поставок на автозаправочные станции, в соответствии с которым нефтяным компаниям повысят объем обязательных продаж топлива на бирже.