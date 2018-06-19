Правительство Тверской области обсудило меры поддержки одаренных детей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание регионального правительства по вопросам господдержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Главной задачей губернатор назвал обеспечение максимальной доступности художественного и эстетического образования для всех детей региона, передает портал «Тверские Ведомости». Он подчеркнул, что это образование должно быть бесплатным.

В Тверской области дополнительным образованием в сфере культуры охвачены 14,2% детей. Это на 1,2% больше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. В основном они учатся играть на фортепиано и народных инструментах, а также занимаются живописью, хоровым пением и хореографией.

Еще одним важным направлением назвали предоставление юным талантам стипендий и премий. В 2017 году количество получателей стипендии и премии губернатора Тверской области, стипендий имени Андреева и имени Лемешева увеличилось почти вдвое, с 67 до 122.