РФС опубликовал в поддержку сборной ролик «Меняйся, как Головин»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в поддержку сборной России видеоролик «Меняйся, как Головин» с участием полузащитника команды Александра Головина.

Ролик рассказывает про мальчика, который мечтает о футболке, как у Головина, но не может купить ее в магазине из-за цены. Он выходит играть в футбол во дворе в связанной бабушкой «форме», и сначала товарищи смеются над ним, однако потом ему удается встретиться с Головиным и обменяться футболками.

Ролик выпущен в рамках акции #занасзавсехзакаждого.

Ранее РФС представил ролик «Играй, как Смолов» и сайт тыуменяодна.рф, на котором все желающие могут оставить пожелания команде.