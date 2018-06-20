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РФС опубликовал в поддержку сборной ролик «Меняйся, как Головин»

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в поддержку сборной России видеоролик «Меняйся, как Головин» с участием полузащитника команды Александра Головина.

Ролик рассказывает про мальчика, который мечтает о футболке, как у Головина, но не может купить ее в магазине из-за цены. Он выходит играть в футбол во дворе в связанной бабушкой «форме», и сначала товарищи смеются над ним, однако потом ему удается встретиться с Головиным и обменяться футболками.

Ролик выпущен в рамках акции #занасзавсехзакаждого.

Ранее РФС представил ролик «Играй, как Смолов» и сайт тыуменяодна.рф, на котором все желающие могут оставить пожелания команде.

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