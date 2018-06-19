УАЗ Патриот получит АКПП и новую систему охлаждения двигателя

В сентябре 2018 года модель «Патриот» Ульяновского автомобильного завода получит обновление. В него войдет новая система охлаждения двигателя (СОД). Она будет работать благодаря применению нового термостата.

Нынешней системы отопления салона недостаточно, как и системы охлаждения двигателя, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Новый термостат улучшит циркуляцию охлаждающей жидкости и увеличит скорость прогрева салона.

В марте 2019 года на автомобиле установят опциональную 6-ступенчатую АКПП. Ее производит французская фирма Punch Powertrain. Аналогичная АКПП будет установлена в новых моделях «ГАЗели NEXT» Горьковского Автозавода (ГАЗ).

Также в 2019 году «УАЗ Патриот» начнет оснащаться бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Сейчас его устанавливают на «УАЗ Профи». Объем двигателя составляет 2,7л.

«УАЗ Патриот» (УАЗ-3163) производится с 2005 года в Ульяновске. Модель претерпела многочисленные модернизации в 2006, 2008 и 2013, 2014 и 2016 годах. Автомобиль занял девятую строчку по объему продаж в России в 2016 году.