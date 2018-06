Рэпер Dr. Dre снимет фильм про Марвина Гэя

Американский рэпер и музыкальный продюсер Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr.Dre, работает над автобиографическим фильмом про ритм-энд-блюз-певца Марвина Гэя. Как пишет Variety, проект сейчас находится на начальной стадии производства, однако права на использование музыки Гэя уже приобретены. Они принадлежат звукозаписывающей компании Sony/ATV Music Publishing, на которой записывался музыкант.

В 2015 году Янг выступил в роли продюсера картины «Голос улиц» (в оригинале — Straight Outta Compton), повествующей о становлении рэп-группы N.W.A (Niggas with Authority) на рубеже 80-х и 90-х годов XX века. Она стояла у истоков направления гангста-рэп. В состав группы входил сам Dr.Dre, а также Eazy-E, Ice Cube, Arabian Prince MC Ren и DJ Yella.

Марвин Гэй — американский певец, мультиинструменталист и аранжировщик, стоявший у истоков современного ритм-энд-блюза. Его уникальная манера исполнения превратила жанр из исключительно развлекательного в инструмент передачи личных переживаний и политических взглядов. Из-за наркотической зависимости музыкант умер в 44 года.

В 2004 году его 13-й альбом Let’s Get It On был внесен в Зал славы премии «Грэмми». Он входит в десятку артистов, больше всех появлявшихся в рейтинге Billboard Hot 100.