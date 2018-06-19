Первый этап благоустройства завершают в парке Юности в Великом Новгороде

Подрядчик, который проводил работы в парке Юности в Великом Новгороде в 2017 году, приступил к завершающим работам первого этапа благоустройства.

На данный момент завершена укладка резиновой плитки на детской площадке. Участники общественного движения «Наш город» проинспектировали выполненные работы и обнаружили, что плитка шатается. По информации членов общественного совета при парке, подрядчик решает, как устранить эту проблему, сообщает Новгород.ру.

Также, в рамках работ необходимо будет отшлифовать некоторые участки тротуара, которые были бетонированы в декабре 2017 года.

Благоустройство парка ведется с 2017 года в рамках программы «Комфортная городская среда». Стоимость работ в прошлом году составила 16,5 млн рублей. Часть работ подрядчик не смог выполнить, и их перенесли на 2018 год.