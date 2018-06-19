Бюсты полководцев установят в кадетском училище в Петрозаводске

Бюсты великих русских полководцев появятся в президентском кадетском училище в Петрозаводске. Решение было принято в Министерстве обороны РФ.

Как сообщает ИА FlashNord, напротив учебных корпусов разместят скульптуры князя Александра Невского, императора Петра I, генералиссимуса Александра Суворова, генерала Михаила Скобелева и фельдмаршала Михаила Кутузова.

Кроме того, там появятся бюсты Маршалов Советского Союза Александра Василевского, Константина Рокоссовского и Георгия Жукова.

Шефство над училищем осуществляют офицеры армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Сейчас там завершается строительство спального корпуса, бассейна и ледового дворца.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Миноброны намерено развивать в регионах кадетское образование для девочек.