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Обстоятельства гибели парикмахера на рабочем месте выясняют в Башкирии

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Госинспкция труда Республики Башкортостан начала проверку по факту гибели женщины-парикмахера на своем рабочем месте в Стерлитамаке.

Несчастный случай произошел 9 июня в парикмахерской «У Платоши». На своем рабочем месте погибла 50-летняя женщина. Выполняя стрижку клиенту, женщина внезапно упала и потеряла сознание. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь, но спасти женщину не удалось, медики констатировали сметь парикмахера.

По предварительным данным у женщины произошел обширный инсульт, сообщает «МедиаКорСеть».

Сотрудникам Государственной трудовой инспекции предстоит выяснить, не связана ли гибель парикмахера с нарушением условий ее работы.

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