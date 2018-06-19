«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» арестовать активы компании в Британии

«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» арестовать активы российской компании на территории Великобритании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору сторон о транзите топлива через Украину. Там отметили, что действия украинской стороны противоречат приказу апелляционного суда Швеции, который приостановил исполнение решения арбитров.

«Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов (суда Лондона — ред), когда они официально поступят в наш адрес», — приводит заявление российского концерна «Интерфакс».

В декабре прошлого года и феврале текущего арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива. Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та в свою очередь — $4,64 млрд. Однако с учетом долгов Киева, сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

«Газпром» не согласился с этим и оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены. В российской компании заявили, что в процессе рассмотрения дела арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения».

В начале июня «Нафтогаз» начал арест европейских активов «Газпрома», так как Стокгольмский суд удовлетворил соответствующее ходатайство компании. 7 июня российский концерн обжаловал это решение в швейцарском суде, а еще через неделю апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Однако 19 июня стало известно, что коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов российской компании на территории Великобритании по иску «Нафтогаза» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российского концерна почти $2,6 млрд.