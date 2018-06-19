Посетителей нацпарка «Куршская коса» просят не кормить зверей

Администрация нацпарка «Куршская коса» обратилась к посетителям с просьбой не кормить кабанов. Это объясняют усилившейся угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Калининградской области.

Как сказали Калининград.Ru в пресс-службе нацпарка, чаще всего к возникновению АЧС приводит скармливание отходов с кухни, столовых и боен, а также зерновых продуктов и комбикормов, которые изготовлены в незаводских условиях и не прошли термическую обработку.

В пресс-службе отметили, что в нацпарке созданы специальные подкормочные площадки для кабанов, о них в «Куршской косе» заботятся, и от голода они не страдают.

Та же самая просьба распространяется и на других диких животных, например, на лисиц. Они быстро привыкают попрошайничать и часто гибнут под колесами автомобилей.

Портал iz.ru ранее сообщал о призыве главы Калининградской области Антона Алиханова блокировать поселки вблизи очагов распространения АЧС и изымать у фермеров поголовье.