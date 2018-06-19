Житель Брянска заплатит 5 млн рублей за разрушение памятника

Суд Брянска взыскал более 5 млн рублей с владельца земельного участка, которого обвинили в разрушении археологического памятника. Такова сумма ущерба, который он нанес своими действиями.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», мужчина проводил земляные и строительные работы рядом с памятником «Селище «Бежичи», относящимся к объектам культурного наследия России. В результате значительная часть памятника разрушилась.

Нарушитель был оштрафован, однако продолжил проводить земляные и строительные работы. После этого областное управление по охране и сохранению историко-культурного наследия подало на него в суд.

Помимо 5 млн рублей, житель Брянска должен будет выплатить в доход бюджета госпошлину почти в 37 тыс. рублей. Ответчик пытался обжаловать это решение суда в вышестоящей инстанции, однако безуспешно.