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Житель Брянска заплатит 5 млн рублей за разрушение памятника

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Суд Брянска взыскал более 5 млн рублей с владельца земельного участка, которого обвинили в разрушении археологического памятника. Такова сумма ущерба, который он нанес своими действиями.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», мужчина проводил земляные и строительные работы рядом с памятником «Селище «Бежичи», относящимся к объектам культурного наследия России. В результате значительная часть памятника разрушилась.

Нарушитель был оштрафован, однако продолжил проводить земляные и строительные работы. После этого областное управление по охране и сохранению историко-культурного наследия подало на него в суд.

Помимо 5 млн рублей, житель Брянска должен будет выплатить в доход бюджета госпошлину почти в 37 тыс. рублей. Ответчик пытался обжаловать это решение суда в вышестоящей инстанции, однако безуспешно.

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