В Парагвае мужчина пришел на церемонию собственных похорон

В Парагвае молодой человек вернулся домой спустя несколько дней отсутствия и попал на церемонию собственных похорон. Необычный случай произошел в деревне Санта-Тереза, сообщает газета The Mirror.

Двадцатилетний Хуан Пенайо (Juan Penayo) 14 июня пропал без вести на несколько дней. Его родные и друзья были обеспокоены.

Между тем местная полиция обнаружила останки сожженного тела, которые не удалось опознать. Родные приняли обгорелый труп за тело Пенайо. Поскольку в этом районе орудуют банды наркоторговцев, родственники полагали, что молодой человек попал в беду и погиб.

В итоге были организованы похороны Пенайо. Однако «покойник» вернулся домой в самый разгар церемонии, одновременно напугав и обрадовав родственников и друзей.

4 июня сообщалось, что жителя Китая похоронили в серебристом Hyundai Sonata. Таково было последнее желание умершего.