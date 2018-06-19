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Петербуржец заплатит 35 тыс. руб. за кражу котенка с выставки

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Житель Санкт-Петербурга заплатит штраф в размере 35 тыс. рублей за кражу котенка с выставки. Соответствующее решение принял Пушкинский районный суд северной столицы.

Приставы признали фигуранта уголовного дела Алексея Рыкалина виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Мужчина свою вину признал и должен заплатить штраф в размере 35 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 8 апреля на выставке в комплексе «Экспофорум» в Петербурге. Рыкалин похитил пятимесячную кошку породы мейн-кун по кличке Евангелиста стоимостью 80 тыс. рублей. Сотрудники полиции нашли животное по месту жительства подсудимого и вернули его владельцу.

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