Петербуржец заплатит 35 тыс. руб. за кражу котенка с выставки

Житель Санкт-Петербурга заплатит штраф в размере 35 тыс. рублей за кражу котенка с выставки. Соответствующее решение принял Пушкинский районный суд северной столицы.

Приставы признали фигуранта уголовного дела Алексея Рыкалина виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Мужчина свою вину признал и должен заплатить штраф в размере 35 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».

Публикация от Кирилл Антоненко (@starark_cattery) 10 Апр 2018 в 11:41 PDT

Инцидент произошел 8 апреля на выставке в комплексе «Экспофорум» в Петербурге. Рыкалин похитил пятимесячную кошку породы мейн-кун по кличке Евангелиста стоимостью 80 тыс. рублей. Сотрудники полиции нашли животное по месту жительства подсудимого и вернули его владельцу.