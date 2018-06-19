Власти Приморья потратили более 450 млн рублей на коммунальные субсидии

Из бюджета Приморского края выделено более 450 млн рублей на поддержку нуждающихся семей. Они смогут получить субсидии на оплату коммунальных услуг.

Выплаты положены тем семьям, у которых более 22% общего дохода уходит на оплату услуг ЖКХ. При этом необходимым условием является отсутствие задолженности по коммунальным услугам либо наличие соглашения по погашению задолженности. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Размер субсидии не является фиксированным и вычисляется каждый месяц исходя из стандартной стоимости услуг и нормативов площади на одного человека. Выплата предоставляется на срок шесть месяцев с правом дальнейшей перерегистрации. Субсидией воспользовались почти 40 тыс. жителей Приморья.