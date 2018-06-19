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Мемориал «Долина Славы» в Мурманской области отремонтируют

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Ремонтные работы планируют возобновить на территории мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманской области в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014–2020 годы».

В 2018 году планируется продолжить работы по сохранению мемориального комплекса. В рамках работ планируется заменить гранитные плиты со сколами и дефектами на Мемориальной трибуне, провести работы по окраске памятника «Три штыка», сообщает ИА «Би-порт».

Помимо этого, специалистам необходимо будет заменить памятные камни и плиты из черного гранита на воинских захоронениях. Также планируют увеличить площадь под воинские захоронения. Новые площадки хотят обустроить к юго-западу от «Скорбящей матери». После этого будет проведено благоустройство комплекса.

Первоначальные работы по сохранению памятника культурного наследия были проведены в 2016–2017 годах. Тогда специалисты установили защитное сооружение от подтопления Мемориальной трибуны, усилили фундамент и заменили гранитные плиты на Стене Памяти.

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