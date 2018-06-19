Уникальные саженцы яблони высадили у стен Свенской обители в Брянске

На территории древнейшей брянской обители — Свенского Успенского мужского монастыря — разбили новый яблоневый сад. Там высадили более 200 уникальных саженцев колонновидной сербской яблони.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на наместника Свенского монастыря игумена Алексия, заложить сад удалось благодаря помощи российско-сербского предприятия ООО «Брянский сад». Его владелец Олег Кобец передал монастырю саженцы, адаптированные для климата Брянской области. Они были высажены по технологии, специально разработанной в Сербии.

Агентство отмечает, что сегодняшнее событие стало воплощением проекта «Сад на холме». В его рамках осенью 2017 года добровольцы высадили у стен Свенской обители первые 50 яблонь. Энтузиасты возрождения старинного сада приобрели их на свои деньги.

Свенский Свято-Успенский монастырь — мужской православный монастырь в селе Супонево. Основан в 1288 году брянским князем Романом Михайловичем.